События

Почти во всем Казахстане объявили штормовое предупреждение на 26 октября

облака, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 16:53 Фото: pixabay
"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 16 регионах РК на 26 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Ночью и утром на юге, западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на востоке, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге, в горных районах области туман. Ветер в горных районах области до 20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре, на юге области высокая пожарная опасность.

В Таразе ожидается высокая пожарная опасность.

В области Абай ветер с переходом на северный, на юге, в центре области порывы до 20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ветер в районе Алакольских озер с порывами до 20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер на юго-востоке, в центре области, порывы до 20 м/с.

На юге, востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области высокая пожарная опасность.

В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

По Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке области Улытау ожидается гололед. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность.

В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 26 октября.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
