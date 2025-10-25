Почти во всем Казахстане объявили штормовое предупреждение на 26 октября

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 16 регионах РК на 26 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Ночью и утром на юге, западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на востоке, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге, в горных районах области туман. Ветер в горных районах области до 20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре, на юге области высокая пожарная опасность.

В Таразе ожидается высокая пожарная опасность.

В области Абай ветер с переходом на северный, на юге, в центре области порывы до 20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ветер в районе Алакольских озер с порывами до 20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер на юго-востоке, в центре области, порывы до 20 м/с.

На юге, востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области высокая пожарная опасность.

В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

По Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке области Улытау ожидается гололед. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность.

В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 26 октября.