Яркие краски весны: как цветет Алматы

Несмотря на пасмурную погоду жителей и гостей Алматы радуют яркие краски цветов, украсивших город этой весной, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата подчеркнули, что всю эту красоту создали десятки работников городских служб и специалистов.

Фото: Zakon.kz

Для тех, кто не успел получить эстетическое удовольствие и почувствовать неповторимую атмосферу весеннего настроения, представлена серия фотографий.

Фото: Zakon.kz

20 апреля 2024 года фотограф Дмитрий Доценко из Алматы уже показывал, как цветет город.

Материал по теме Известный блогер включил Алматы в список лучших городов мира

Что касается погоды, то алматинцев ждут продолжительные дожди до 28 апреля.