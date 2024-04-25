Яркие краски весны: как цветет Алматы
Фото: Instagram/dots_foto
Несмотря на пасмурную погоду жителей и гостей Алматы радуют яркие краски цветов, украсивших город этой весной, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе акимата подчеркнули, что всю эту красоту создали десятки работников городских служб и специалистов.
Фото: Zakon.kz
Для тех, кто не успел получить эстетическое удовольствие и почувствовать неповторимую атмосферу весеннего настроения, представлена серия фотографий.
Фото: Zakon.kz
20 апреля 2024 года фотограф Дмитрий Доценко из Алматы уже показывал, как цветет город.
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Что касается погоды, то алматинцев ждут продолжительные дожди до 28 апреля.
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