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Яркие краски весны: как цветет Алматы

Алматы цветы весна, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 13:53 Фото: Instagram/dots_foto
Несмотря на пасмурную погоду жителей и гостей Алматы радуют яркие краски цветов, украсивших город этой весной, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата подчеркнули, что всю эту красоту создали десятки работников городских служб и специалистов.

Яркие краски весны: как цветет Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 13:53

Фото: Zakon.kz

Для тех, кто не успел получить эстетическое удовольствие и почувствовать неповторимую атмосферу весеннего настроения, представлена серия фотографий.

Яркие краски весны: как цветет Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 13:53

Фото: Zakon.kz

20 апреля 2024 года фотограф Дмитрий Доценко из Алматы уже показывал, как цветет город.

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Что касается погоды, то алматинцев ждут продолжительные дожди до 28 апреля.

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