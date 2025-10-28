Хищение 191 млн тенге и взятка 16 млн тенге: арестованы два высокопоставленных чиновника
Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности (КНБ) ведет расследования в отношении ряда руководителей местных исполнительных органов Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы КНБ, один из тех, кто попал под следствие, – руководитель Управления общественного развития.
"Он в сговоре с подчиненным похитил бюджетные средства в сумме 191 млн тенге, выделенные на оплату труда работникам", – сказано в сообщении КНБ от 28 октября.
Также расследуется факт дачи взятки в размере 16 млн тенге руководителем Управления ветеринарной службы представителям комиссии за вынесение положительного заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности.
С санкции суда подозреваемые содержатся под стражей.
