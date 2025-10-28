#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
538.13
624.88
6.64
События

Хищение 191 млн тенге и взятка 16 млн тенге: арестованы два высокопоставленных чиновника

Суд, судья, молоток судьи, приговор, наручники, задержанный, арестованный, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 15:39 Фото: Zakon.kz
Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности (КНБ) ведет расследования в отношении ряда руководителей местных исполнительных органов Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы КНБ, один из тех, кто попал под следствие, – руководитель Управления общественного развития.

"Он в сговоре с подчиненным похитил бюджетные средства в сумме 191 млн тенге, выделенные на оплату труда работникам", – сказано в сообщении КНБ от 28 октября.

Также расследуется факт дачи взятки в размере 16 млн тенге руководителем Управления ветеринарной службы представителям комиссии за вынесение положительного заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности.

С санкции суда подозреваемые содержатся под стражей.

Ранее стало известно, что на юге страны выявили более 500 незаконно распределенных квартир, предоставленных по программе жилья для работающей молодежи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Новое подразделение КНБ сообщило о громком задержании в Акмолинской области
16:01, 17 июля 2025
Новое подразделение КНБ сообщило о громком задержании в Акмолинской области
Чиновника из Туркестанской области задержал Антикор по подозрению во взяточничестве
15:41, 18 июля 2023
Чиновника из Туркестанской области задержал Антикор по подозрению во взяточничестве
Чиновницу из Алматинской области подозревают в хищении 680 млн тенге
14:30, 19 февраля 2024
Чиновницу из Алматинской области подозревают в хищении 680 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: