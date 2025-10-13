#АЭС в Казахстане
Общество

Почти 500 квартир незаконно распределили на юге Казахстана

Новостройка, новостройки, жилой дом, жилые дома, квартиры, квартира , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 04:14 Фото: Zakon.kz/Алия Абди
В Шымкенте выявлены более 500 незаконно распределенных квартир, предоставленных по программе жилья для работающей молодежи, сообщает Zakon.kz.

В 2019 году эти квартиры выдавались в аренду без права выкупа сроком на пять лет, передает "Седьмой канал". Однако, согласно результатам проверки, часть получателей оказались владельцами другого жилья, а некоторые даже сдавали предоставленные квартиры в аренду третьим лицам, извлекая прибыль.

Представители акимата заявили, что все жилье, в котором зафиксированы нарушения, будет возвращено в коммунальную собственность города. Те, кто откажется добровольно освободить квартиры, будут выселены через суд. Таким образом, власти намерены восстановить справедливость и вернуть квартиры тем, кто действительно нуждается в жилье.

"Управлению жилищной политики было сделано соответствующее замечание. Ситуация взята на контроль, специалисты активно работают над ее решением. В судебные органы направлены иски о выселении 439 жильцов, нарушивших условия программы. На сегодняшний день по двум делам решения уже вынесены в пользу акимата", – прокомментировал ситуацию заместитель акима города Сарсен Куранбек.

Недавно в Кокшетау десятки семей получили ключи от нового жилья.

Фото Алия Абди
Алия Абди
