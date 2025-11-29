В Туркестанской области руководителя Управления общественного развития подозревают в краже 191 млн тенге
В КНБ РК рассказали о следствии в отношении руководителя Управления общественного развития. Он подозревается в том, что в сговоре с подчиненным похитил бюджетные средства в размере 191 млн тенге, которые были выделены на оплату труда работникам.
Также расследуется факт дачи взятки в размере 16 млн тенге руководителем Управления ветеринарной службы представителям комиссии за вынесение положительного заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности.
С санкции суда указанные лица содержатся под стражей.
Иная информация в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса не разглашается.
В Комитете национальной безопасности Казахстана предоставили отчет о результатах деятельности по противодействию коррупции в октябре 2025 года.