В Туркестанской области руководителя Управления общественного развития подозревают в краже 191 млн тенге

Службой по противодействию коррупции КНБ проводятся досудебные расследования в отношении ряда руководителей местных исполнительных органов Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

В КНБ РК рассказали о следствии в отношении руководителя Управления общественного развития. Он подозревается в том, что в сговоре с подчиненным похитил бюджетные средства в размере 191 млн тенге, которые были выделены на оплату труда работникам.

Также расследуется факт дачи взятки в размере 16 млн тенге руководителем Управления ветеринарной службы представителям комиссии за вынесение положительного заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности.

С санкции суда указанные лица содержатся под стражей.

Иная информация в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса не разглашается.

В Комитете национальной безопасности Казахстана предоставили отчет о результатах деятельности по противодействию коррупции в октябре 2025 года.