10 млрд тенге ущерба: крупное дело о контрабанде раскрыто в Алматы

В Алматы вынесли приговор по уголовному делу о контрабанде товаров народного потребления из Китая в Казахстан и выписке фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 21 июля 2025 года, в рамках расследования установлено, что ТОО "Group of the Companies TDA", имея статус уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло из КНР более 100 контейнеров с товарами народного потребления контрабандным путем.

Кроме того, используя подконтрольные им предприятия (10 ТОО), они выписывали фиктивные счета-фактуры.

Ущерб в виде подлежащих уплате НДС, КПН и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге.

"В ходе досудебного расследования государству возмещены денежные средства в размере 643 млн тенге. В целях конфискации с санкции суда наложен арест на товар на 1,3 млрд тенге, а также на имущество подозреваемых (земельные участки, автомашины, багги, передвижные палатки) на 300 млн тенге. Кроме того, 47 предприятиями – контрагентами товарищества в добровольном порядке исключены взаиморасчеты и уплачены налоги на 240 млн тенге", – сообщили в АФМ.

Приговором Алмалинского районного суда Алматы участники преступной деятельности осуждены к лишению свободы на сроки от 1,4 до 4,6 года с конфискацией имущества. Один участник объявлен в международный розыск.

В начале июля 2025 года в прокуратуре Алматы рассказали о раскрытии фактов перемещения товаров через границу с использованием поддельных документов и средств таможенной идентификации, а также выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Общая сумма ущерба государству составила более 33 млрд тенге.