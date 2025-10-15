Почему горят электромобили и как их безопасно эксплуатировать в Казахстане

Электромобили плотно вошли в нашу жизнь и сейчас ими уже никого не удивить. При этом владельцы таких "электричек" столкнулись с другой проблемой – они с завидной регулярностью вспыхивают порой даже в движении. Zakon.kz поговорил с экспертами и узнал тонкости обслуживания таких машин.

По последним данным, в Казахстане сейчас колесит больше 20 тысяч электромобилей. И основной рост таких машин произошел именно в 2025 году. На сегодняшний день наибольшее количество электромобилей приходится на Алматы – 11,3 тысячи, что составляет 1,6% от всех легковых автомобилей в городе. На втором месте – Астана (2,2 тысячи), за ней следует Алматинская область (1,2 тысячи).

И здесь встает вопрос не столько с зарядными станциями, сколько с тем, как правильно обслуживать "электрички", чтобы в один прекрасный день просто не лишиться экологически чистого транспорта.

Отчего может загореться электромобиль?

Эксперты отмечают, что главная опасность исходит от аккумуляторных батарей. Возгорание может произойти из-за нарушения ее герметичности или системы охлаждения. Владельцы таких машин должны пристально следить за состоянием аккумулятора и расходом электроэнергии и ни в коем случае не игнорировать системные предупреждения.

Однако неисправный аккумулятор – это не единственная причина возможного возгорания в электромобилях. Автоэксперт Алексей Алексеев считает, что "электричка" может вспыхнуть еще из-за неправильного обслуживания и слишком агрессивной эксплуатации.

"Электромобиль сам по себе сложное устройство, и совершенно непредсказуемо, отчего он может загореться. Причина может быть не в сертифицированных зарядных устройствах, от короткого замыкания, колебания электричества в сети или от того, что в электрокаре установлено что-то неправильно. Поэтому водителю необходимо обращать внимание на все мелочи", – рассказал эксперт.

Как правильно обслуживать электромобиль?

Специалисты говорят, что следить за машиной нужно всегда, будь то авто с ДВС или же электромобиль. Техника нуждается в постоянном уходе, регулярной проверке системы и жидкостей. С "электричками" ситуация чуть сложнее, владельцам следует обращать внимание на зарядные кабели, избегать дешевых или поврежденных проводов и максимально быстро реагировать на любые неполадки в работе машины. Кроме этого, необходимо помнить о правильном сезонном обслуживании автомобиля.

"Как и другие автомобили, "электрички" необходимо обслуживать согласно графику и сезону. Зимой желательно проверить ходовую часть, состояние аккумулятора. Летом помнить об уровне охлаждающей жидкости. Старым машинам желательно еще электрику проверить на прочность. Причем важно обслуживаться только у официального дилера, а не искать специалиста подешевле", – сказал Алексей Алексеев.

Что делать, если произошло возгорание

В первую очередь, необходимо быстро покинуть электромобиль. К сожалению, не всем это удается из-за того, что поврежденная огнем компьютерная система транспортного средства может заблокировать двери. Также выходы могут быть смяты или повреждены, если возгорание произошло после ДТП. Чтобы не остаться в пылающем электрокаре, Алексей Алексеев рекомендует хранить в машине специальные инструменты.

"Я бы всем советовал в кармане водительской двери хранить небольшие специальные молоточки, которыми разбивают стекло. Подобный инструмент можно увидеть в каждом пассажирском автобусе. Также нелишним будет иметь под рукой нож, которым в экстренной ситуации можно срезать заклинивший ремень безопасности", – посоветовал автоэксперт.

Эксперт и специалисты противопожарной службы Алматы предупреждают, что пытаться самостоятельно потушить электромобиль может быть смертельно опасно в первую очередь из-за риска поражения током и отравления. Стоит знать, что стандартные средства для тушения будут неэффективными. В этом случае нужно немедленно набрать "112" и вызвать на место экстренные службы.