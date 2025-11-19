Опасная погода: в 15 областях синоптики объявили штормовое предупреждение

В 15 областях Казахстана на 20 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.



Ночью и утром на западе, севере, в центре области Улытау ожидается туман. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.



Ночью на западе Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере, днем на юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Туман. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.



На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами туман.



Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на севере области порывы 15-18 м/с.



Ночью и утром на севере, западе Атырауской области ожидается туман.



Ночью на западе, севере Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на востоке, юге области 15-20 м/с. В Костанае утром и днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью и утром туман.



На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, ночью порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, ночью порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

В области Абай ожидается ветер восточный, юго-восточный, на севере, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

20-21 ноября на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 20 ноября ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе 20-21 ноября временами ожидается туман.

На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.



В области Жетысу ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что неустойчивая погода с осадками ожидается в четверг, 20 ноября 2025 года, в Казахстане.

