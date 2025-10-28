Наслаждаемся теплым казахским гостеприимством – Кристофер Ландау о визите в Алматы

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау 28 октября рассказал о своих впечатлениях от поездки в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Он назвал город "финансовой столицей Казахстана" и отметив теплое гостеприимство местных жителей.

"Алматы – крупнейший город и финансовая столица Казахстана, расположенный у подножия гор Заилийского Алатау. Всего в получасе езды от города находится всемирно известный горнолыжный курорт Шымбулак, где мы насладились теплым казахским гостеприимством. Я начинаю чувствовать себя здесь как дома – рядом с беркутом и моими новыми казахскими друзьями", – написал в соцсети X Кристофер Ландау.

Ранее сообщалось, что в Алматы прибыли специальный представитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау. Отмечалось, что программа визита предусматривает ряд встреч, на которых будут обсуждены перспективы казахско-американских отношений, а также вопросы международной и региональной повестки.

