С чем Касым-Жомарт Токаев поздравил Клауса Йоханниса

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Румынии Клаусу Йоханнису. Об этом 30 ноября 2023 года рассказали в пресс-службе президента РК, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Клауса Йоханниса с национальным праздником Румынии – Днем великого объединения.

"Румыния, добившаяся больших успехов в укреплении своей экономики, является активным членом международного сообщества с твердой политической позицией. Желаю, чтобы Ваша страна и впредь последовательно шла к достижению заветных целей. Динамично развивается взаимовыгодное сотрудничество между Казахстаном и Румынией, Ваш личный вклад в укрепление которого достоин самой высокой оценки. Убежден, что наше двустороннее взаимодействие будет плодотворным и в будущем", – говорится в телеграмме.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Клаусу Йоханнису дальнейших успехов в его ответственной деятельности, а румынскому народу – счастья и благополучия.

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