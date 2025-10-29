Акорда раскрыла подробности встречи Токаева со спецпредставителем Трампа и первым замгоссекретаря США

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился со специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау. Подробности 29 октября 2025 года раскрыли в пресс-службе президента РК, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-американского расширенного стратегического партнерства в контексте предстоящего саммита в формате C5+1 в Вашингтоне.

"Касым-Жомарт Токаев передал благодарность президенту США Дональду Трампу за приглашение принять участие в саммите C5+1 в Вашингтоне. Глава нашего государства выразил уверенность в том, что предстоящая встреча на высшем уровне будет продуктивной с точки зрения определения ключевых приоритетов долгосрочного сотрудничества", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в среду.

Подчеркивается, что Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс торгово-экономическому и инвестиционному партнерству с США.

"Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поддерживает внешнюю и внутреннюю политику, проводимую президентом США. В данном контексте глава государства высоко оценил его вклад в дело укрепления мира и обеспечение международной безопасности", – следует из сообщения.

Президент Казахстана также подчеркнул возрастающую роль Центральной Азии в глобальных процессах. По его словам, страны региона демонстрируют беспрецедентное единство и приверженность добрососедским отношениям и общему прогрессу.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау прибыли в Акорду.

Отметим, что высоких гостей из США 28 октября 2025 года встречали в Алматы. Позднее заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау поделился впечатлениями о визите в южную столицу РК, отметив теплое гостеприимство алматинцев.