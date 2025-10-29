#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
535.83
624.94
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
535.83
624.94
6.69
Политика

Акорда раскрыла подробности встречи Токаева со спецпредставителем Трампа и первым замгоссекретаря США

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 13:14 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился со специальным представителем президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау. Подробности 29 октября 2025 года раскрыли в пресс-службе президента РК, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-американского расширенного стратегического партнерства в контексте предстоящего саммита в формате C5+1 в Вашингтоне.

"Касым-Жомарт Токаев передал благодарность президенту США Дональду Трампу за приглашение принять участие в саммите C5+1 в Вашингтоне. Глава нашего государства выразил уверенность в том, что предстоящая встреча на высшем уровне будет продуктивной с точки зрения определения ключевых приоритетов долгосрочного сотрудничества", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в среду.

Подчеркивается, что Казахстан рассчитывает придать серьезный импульс торгово-экономическому и инвестиционному партнерству с США.

"Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поддерживает внешнюю и внутреннюю политику, проводимую президентом США. В данном контексте глава государства высоко оценил его вклад в дело укрепления мира и обеспечение международной безопасности", – следует из сообщения.

Президент Казахстана также подчеркнул возрастающую роль Центральной Азии в глобальных процессах. По его словам, страны региона демонстрируют беспрецедентное единство и приверженность добрососедским отношениям и общему прогрессу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 13:14
Токаев направил письмо Трампу с благодарностью

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау прибыли в Акорду.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 13:14
МИД подтвердил предстоящий визит американских чиновников в Казахстан

Отметим, что высоких гостей из США 28 октября 2025 года встречали в Алматы. Позднее заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау поделился впечатлениями о визите в южную столицу РК, отметив теплое гостеприимство алматинцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Токаев встретился с президентом Азербайджана в Акорде
15:22, 10 апреля 2023
Токаев встретился с президентом Азербайджана в Акорде
Спецпредставитель Трампа прибыл в Акорду
11:51, Сегодня
Спецпредставитель Трампа прибыл в Акорду
В Акорде Токаев торжественно встретил президента Венгрии
16:37, 02 октября 2025
В Акорде Токаев торжественно встретил президента Венгрии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: