События

Казахстан укрепляет военные связи с Россией и Беларусью: подписан новый план сотрудничества

министр обороны РК Даурен Косанов, министр обороны РФ Андрей Белоусов, министр обороны РБ Виктор Хренин, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 11:42 Фото: gov.kz
Министры обороны Казахстана, России и Беларуси подписали план военного сотрудничества на 2026 год. Подробностями сегодня, 31 октября 2025 года, поделились в пресс-службе оборонного ведомства РК, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что в Алматы в рамках 85-го заседания Совета министров обороны государств – участников СНГ глава МО РК Даурен Косанов провел переговоры с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, двустороннего сотрудничества в сфере подготовки военных кадров и военно-патриотического воспитания.

Фото: gov.kz

Даурен Косанов выразил благодарность российской стороне за поддержку в организации международного военно-патриотического сбора "Айбын".

"Это мероприятие является эффективным инструментом укрепления дружбы и взаимопонимания между молодежью наших государств. В 2026 году мы планируем провести его в городе Щучинск. Будем рады приветствовать вашу команду на этом форуме", – отметил глава оборонного ведомства.

По мнению сторон, состоявшиеся переговоры способствуют дальнейшему укреплению стратегического партнерства Казахстана и России в сфере обороны и безопасности.

Кроме того, министр обороны Казахстана встретился с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления двустороннего взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Фото: gov.kz

Даурен Косанов подчеркнул, что сотрудничество Казахстана и Беларуси в военной сфере развивается успешно и имеет хорошие перспективы.

"По итогам переговоров был подписан План военного сотрудничества между Министерством обороны Республики Казахстан и оборонными ведомствами России и Беларуси на 2026 год".Пресс-служба МО РК

О том, почему Казахстан участвует в миротворческих миссиях ООН, можете узнать здесь.

Динара Халдарова
