Казахстан укрепляет военные связи с Россией и Беларусью: подписан новый план сотрудничества
Из релиза следует, что в Алматы в рамках 85-го заседания Совета министров обороны государств – участников СНГ глава МО РК Даурен Косанов провел переговоры с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.
Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, двустороннего сотрудничества в сфере подготовки военных кадров и военно-патриотического воспитания.
Фото: gov.kz
Даурен Косанов выразил благодарность российской стороне за поддержку в организации международного военно-патриотического сбора "Айбын".
"Это мероприятие является эффективным инструментом укрепления дружбы и взаимопонимания между молодежью наших государств. В 2026 году мы планируем провести его в городе Щучинск. Будем рады приветствовать вашу команду на этом форуме", – отметил глава оборонного ведомства.
По мнению сторон, состоявшиеся переговоры способствуют дальнейшему укреплению стратегического партнерства Казахстана и России в сфере обороны и безопасности.
Кроме того, министр обороны Казахстана встретился с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.
В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления двустороннего взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Фото: gov.kz
Даурен Косанов подчеркнул, что сотрудничество Казахстана и Беларуси в военной сфере развивается успешно и имеет хорошие перспективы.
"По итогам переговоров был подписан План военного сотрудничества между Министерством обороны Республики Казахстан и оборонными ведомствами России и Беларуси на 2026 год".Пресс-служба МО РК
