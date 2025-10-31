#Народный юрист
События

Бывшего прокурора двух городов посадили на 4,5 года

Мурат Успанов, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 15:32 Фото: акимат Рудного
В суде №2 Костаная 31 октября вынесли приговор Марату Успанову, который пять лет занимал должность прокурора города Аркалыка и один год – прокурора Рудного, сообщает Zakon.kz.

Успанову сначала вменяли "покушение на получение взятки в крупном размере". Однако из 20,1 млн тенге, которые у него изъяли при задержании, 8,1 млн были ненастоящими, поэтому статью заменили на более мягкую – "покушение на получение взятки", пишут "Костанайские новости".

В последнем слове Мурат Успанов заявил, что в качестве наказания его родственники готовы оплатить штраф. В зале суда было озвучено, что сумма накопленных средств на счетах родственников Успанова превышает 500 млн тенге.

Однако суд назначил Успанову наказание, связанное с лишением свободы, – 4 года и 6 месяцев с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Осужденного также пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе.

Приговор в законную силу не вступил.

28 сентября 2025 года стало известно о задержании прокурора города Рудного.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
