Общество

Очереди на автозаправках в Мангистауской области объяснил глава Минэнерго

АГЗС, сжиженный газ, машины на газу, пропан, природный газ, газозаправочная станция, автомобильная газозаправочная станция, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 12:46 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах Акорды 28 октября 2025 года объяснил очереди на заправках в Мангистауской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что потребность Мангистауской области в автогазе составляет 18 тыс. тонн в месяц. При этом, по его словам, за последние два года общий объем не поменялся, однако выросло количество заправок.

"Если ранее распределение объема было на 300 заправок, то сейчас на 500 заправок. Соответственно, объем, выделяемый на одну единицу, уменьшается. То есть одна АГЗС работает два три дня, а потом закрывается. Вот так обстоят дела. Но на сегодняшний момент двухсуточный запас топлива в Мангистауской области есть, заводы работают, мы восполняем", – заверил министр.

По его данным, массового скопления машин на заправках не наблюдается. Исключением являются отдельные АЗС.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 16 октября 2025 года вводится мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо, до стабилизации уровня инфляции.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
