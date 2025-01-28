В Казахстане обсуждают повышение стоимости АИ-92 на 4 тенге

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев прокомментировал ожидаемое повышение цен на бензин АИ-92, сообщает Zakon.kz.

На пресс-конференции по итогам расширенного заседания правительства 28 января 2025 года он сообщил, что действующая средняя цена АИ-92 – 205 тенге за литр. В среднем семья с легковым авто использует 50 литров в неделю или 200 литров в месяц. Это 41 тыс. тенге.

"Если мы говорим о повышении на 4 тенге за литр АИ-92, то в среднем за месяц это выйдет на 800 тенге больше. Мы считаем, что исходя из планов правительства по индексации зарплат бюджетников, увеличения программ по социальному кошельку, по поддержке людей, которые не могут себе позволить самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, то есть эти затраты в целом считаются приемлемыми с нашей точки зрения", – сказал Алмасадам Саткалиев.

Ранее глава правительства пообещал не допустить резкого скачка цен на бензин. 17 января 2025 года Министерство энергетики подготовило приказ об отмене прежних предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций.