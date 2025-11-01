#Народный юрист
События

Девушка едва не спрыгнула с 14-го этажа: в Астане наградили спасателя

спаси от прыжка девушку, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 14:40 Фото: МЧС РК
Спасатель ДЧС Астаны Саят Пшембаев награжден за проявленный героизм. Рискуя собственной жизнью, он предотвратил трагедию: спас девушку от прыжка вниз, оказавшуюся в опасности на 14 этаже высотки, сообщает Zakon.kz.

Ранее в СМИ появились видео, как девушка покинула квартиру из окна и забралась на парапет столичного высотного жилого комплекса. В расстроенных чувствах она грозилась сброситься вниз. Но сотрудники ДЧС Астаны успели ее спасти, слаженно действуя через соседние окна. В то время как участники спасательной операции уговаривали девушку не прыгать вниз, спасатель ее вовремя затащил внутрь квартиры.

Инцидент произошел 30 октября в жилом комплексе "Алмалы" на улице Иманбаева. Благодаря решительным действиям спасателя удалось избежать человеческих жертв.

1 ноября 2025 года стало известно, что спасатель Саят Пшембаев, рисковавший жизнью, награжден министром по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингисом Ариновым.

"Спасателю оперативно-спасательного отряда Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Саяту Пшембаеву вручены Почетная грамота МЧС и ценный подарок. Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-лейтенанта Чингиса Аринова Саят Пшембаев награжден за проявленные героизм и самоотверженность при исполнении служебных обязанностей", – отмечается в информации МЧС РК.

Министр отметил, что поступок спасателя – пример мужества и профессионализма.

"Такие действия показывают истинное призвание спасателя – быть рядом в самый трудный момент и рисковать собой ради других. Мы гордимся нашими сотрудниками, для которых спасение людей – дело жизни", – сказал Чингис Аринов.

3 октября в ДЧС Жамбылской области состоялась церемония награждения героев за проявленную инициативу, смелость и гражданскую ответственность, а также за вклад в популяризацию деятельности подразделений МЧС.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
