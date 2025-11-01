Рысь с детенышем попали на камеру в области Жетысу
Редкого дикого зверя вместе с потомством зафиксировала фотоловушка на территории Государственного национального природного парка "Алтын Эмель", сообщает Zakon.kz
Туркестанская рысь малоизучена и занесена в Красную книгу.
"Во время полевых исследований, проведенных на территории Государственного национального природного парка "Алтын Эмель", фотоловушка запечатлела редкого и малоизученного хищника – Туркестанскую рысь (Lynx lynx isabellinus) вместе с детенышем. Этот вид обитает исключительно в южных регионах Казахстана и относится к числу исчезающих", – отмечается в публикации на официальной странице государственный национальный природный парк Казахстана.
Зоологи пояснили, что Туркестанская рысь является важной частью экосистемы и играет особую роль в поддержании природного равновесия.
"Полученные с помощью фотоловушки кадры свидетельствуют о сохранении биоразнообразия на территории парка и подтверждают результативность проводимых научно-исследовательских работ.
Подобные моменты усиливают любовь к природе и ещё раз напоминают о важности ее охраны", – отмечают специалисты нацпарка.
Ранее редкого хищника – туркестанскую рысь – удалось снять на видео в Иле-Алатауском государственном национальном парке.
