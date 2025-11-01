Рысь с детенышем попали на камеру в области Жетысу

Туркестанская рысь малоизучена и занесена в Красную книгу.

Зоологи пояснили, что Туркестанская рысь является важной частью экосистемы и играет особую роль в поддержании природного равновесия.

"Полученные с помощью фотоловушки кадры свидетельствуют о сохранении биоразнообразия на территории парка и подтверждают результативность проводимых научно-исследовательских работ.

Подобные моменты усиливают любовь к природе и ещё раз напоминают о важности ее охраны", – отмечают специалисты нацпарка.