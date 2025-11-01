#Народный юрист
События

Движение на пересечении двух улиц Алматы перекроют в воскресенье

движение на двух улицах частично перекроют в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 21:16 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В Алматы в рамках проведения строительных работ временно ограничат движение на пересечении улиц Жамакаева и Алдар Косе. Перекрытие участка запланировано на 2 ноября 2025 года с 06:00 до 22:00, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе акимата, в городе продолжаются работы по выносу насосной станции и сетей водоснабжения с территории консульства США, расположенного по адресу: ул. Аль-Фараби, 36/14.


"Заказчиком проекта выступает КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы", подрядная организация – ТОО "ПК Азия Канал Курылыс". Просим жителей и гостей города учитывать данную информацию при планировании маршрутов и приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Алматы 19 октября ограничат движение авто до Медеу.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
