В Алматы 19 октября ограничат движение авто до Медеу: названа причина

В Алматы в предстоящее воскресенье, 19 октября 2025 года, ограничат движение автотранспорта в связи с проведением велогонки Giro d’Almaty 2025, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 17 октября, стало известно из Telegram-канала Almaty_Joly:

"19 октября в Алматы состоится ежегодная шоссейная велогонка среди любителей и ветеранов велоспорта Giro d’Almaty, одно из самых престижных событий в календаре любительского велоспорта Казахстана. В связи с проведением гонки в этот день будет временно ограничено движение автотранспорта с 08:00 до 09:30 на западной стороне ул. Керей – Жанибек хандар, на участке от отеля "Royal Tulip Almaty" (ул. Керей – Жанибек хандар, 401/2) до высокогорного спортивного комплекса "Медеу".

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Отмечается, что ограничение будет носить динамичный характер по мере прохождения участников соревнований.

Жителей и гостей Алматы попросили отнестись с пониманием и заранее планировать маршруты движения.

