Общество

В Алматы 19 октября ограничат движение авто до Медеу: названа причина

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, осень в горах, первый снег, туман, заморозки, похолодание , фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 16:33 Фото: Zakon.kz
В Алматы в предстоящее воскресенье, 19 октября 2025 года, ограничат движение автотранспорта в связи с проведением велогонки Giro d’Almaty 2025, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 17 октября, стало известно из Telegram-канала Almaty_Joly:

"19 октября в Алматы состоится ежегодная шоссейная велогонка среди любителей и ветеранов велоспорта Giro d’Almaty, одно из самых престижных событий в календаре любительского велоспорта Казахстана. В связи с проведением гонки в этот день будет временно ограничено движение автотранспорта с 08:00 до 09:30 на западной стороне ул. Керей – Жанибек хандар, на участке от отеля "Royal Tulip Almaty" (ул. Керей – Жанибек хандар, 401/2) до высокогорного спортивного комплекса "Медеу".

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Отмечается, что ограничение будет носить динамичный характер по мере прохождения участников соревнований.

Жителей и гостей Алматы попросили отнестись с пониманием и заранее планировать маршруты движения.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 16:33
Жителей Алматы порадуют теплые выходные до +20°С

Ранее сообщалось, что в Алматы появилась "вафельная" разметка на 10 перекрестках. Что это такое и для чего – можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
