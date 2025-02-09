Какая погода в ближайшие три дня ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента

Фото: pixabay

Пресс-служба РГП "Казгидромет" опубликовала прогноз погоды на период с 9 по 11 февраля в трех городах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Астана 9 февраля: переменная облачность, ночью и утром небольшой снег. Ветер западный, северо- западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -19-21°, днем -7-9°. 10-11 февраля: переменная облачность, временами небольшой снег, поземок, туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°, днем -5-7°. Алматы 9 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем +1+3°. 10 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°, днем 0-2°. 11 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°, днем 0-2°. Шымкент 9 февраля: переменная облачность, дождь, ночью временами сильный дождь, туман. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +6+8°. 10 февраля: переменная облачность, во второй половине дня осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +4+6°. 11 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем +1+3°. Ранее сообщалось, какая погода ждет казахстанцев 9 февраля.

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