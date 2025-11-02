#Народный юрист
События

Дождь, снег и гололед: опубликован прогноз погоды на 3 ноября

осенний снег, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 14:50 Фото: freepik
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 3 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в понедельник на большей части РК пройдут осадки (дождь, снег), на севере страны – сильные осадки (преимущественно снег).

Лишь на западе и юго-востоке республики прогнозируют погода без осадков.

По республике ожидается усиление ветра, туман, на северо-западе, севере, востоке и в центре РК – гололед.

На западе, востоке, в центре Жамбылской, на западе Алматинской, на севере, в центре Кызылординской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на юге, западе, в пустынных районах Туркестанской, на севере Жамбылской, на севере Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз погоды в Алматы на семь дней.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
