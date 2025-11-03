#Народный юрист
События

МВД Казахстана обратился к водителям с важной информацией

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 23:34 Фото: polisia.kz
Министерство внутренних дел Казахстана 3 ноября обратилось к участникам дорожного движения в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий по стране, сообщает Zakon.kz.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют снег, гололед, усиление ветра и снижение видимости на дорогах.

В ведомстве напомнили о необходимости заранее подготовить транспортные средства к зиме.

"Уважаемые граждане! В ближайшие дни на территории страны ожидается ухудшение погодных условий: снег, гололед, усиление ветра и понижение видимости на дорогах. Министерство внутренних дел призывает всех водителей быть предельно внимательными и заблаговременно подготовить транспорт: проверьте состояние шин, тормозной системы, уровень технических жидкостей и наличие необходимых зимних принадлежностей. Особое внимание просим водителей пассажирского транспорта и тех, кто выезжает на междугородние трассы – соблюдайте скоростной режим, дистанцию и правила маневрирования. Берегите себя и окружающих. Безопасность на дорогах начинается с каждого из нас", – отметил начальник управления Комитета административной полиции МВД Айдын Оразбаев.

В МВД подчеркнули, что при осложнении погодных условий водителям следует воздержаться от дальних поездок и строго соблюдать требования дорожной безопасности.

Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 11 регионах Казахстана на 4-6 ноября 2025 года. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
