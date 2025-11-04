"Настоящая зимняя сказка": в Казнете появились красивые кадры с гор Алматы
Фото: Instagram/shymbulakmountainresort
В горах Алматы сегодня, 4 ноября 2025 года, пошел снегопад. Любителям гор показали сказочные кадры, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий ролик опубликовали в Instagram горного курорта "Шымбулак".
"На Шымбулаке сегодня настоящая зимняя сказка! Снег идет крупными хлопьями и дарит настроение предстоящего сезона", – говорится под публикацией во вторник.
На вопрос подписчика, когда открытие сезона, в "Шымбулаке" ответили:
"Мы тоже с нетерпением ждем! Все будет зависеть от погоды – ориентируемся на середину или конец ноября. Следите за нашими новостями!"
А другие комментаторы выразили восторг, увидев сказочные кадры:
- "Уау".
- "Кайф".
- "Наконец".
- "Ура, скоро сезон".
- "Ножки зачесались аж".
- "Обожаю, как красиво".
- "Не терпится покататься".
- "Как в кино, будто заграница".
- "Прям сразу новогодняя песня заиграла в голове".
- "Снег – это всегда сказка с детства, и она значит, скоро катаемся и Новый год будет".
- "Аж сердце защемило. Соскучилась по Шымбулаку, Талгарке. Радует, что теперь я официально могу в будни кататься, тихо и спокойно. Интересно, какой ценник в текущем сезоне. С учетом инфляции 19 900 – минимальная цена, наверное, для взрослых".
