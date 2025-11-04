"Настоящая зимняя сказка": в Казнете появились красивые кадры с гор Алматы

В горах Алматы сегодня, 4 ноября 2025 года, пошел снегопад. Любителям гор показали сказочные кадры, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик опубликовали в Instagram горного курорта "Шымбулак".

"На Шымбулаке сегодня настоящая зимняя сказка! Снег идет крупными хлопьями и дарит настроение предстоящего сезона", – говорится под публикацией во вторник.

На вопрос подписчика, когда открытие сезона, в "Шымбулаке" ответили:

"Мы тоже с нетерпением ждем! Все будет зависеть от погоды – ориентируемся на середину или конец ноября. Следите за нашими новостями!"

А другие комментаторы выразили восторг, увидев сказочные кадры:

"Уау".

"Кайф".

"Наконец".

"Ура, скоро сезон".

"Ножки зачесались аж".

"Обожаю, как красиво".

"Не терпится покататься".

"Как в кино, будто заграница".

"Прям сразу новогодняя песня заиграла в голове".

"Снег – это всегда сказка с детства, и она значит, скоро катаемся и Новый год будет".

"Аж сердце защемило. Соскучилась по Шымбулаку, Талгарке. Радует, что теперь я официально могу в будни кататься, тихо и спокойно. Интересно, какой ценник в текущем сезоне. С учетом инфляции 19 900 – минимальная цена, наверное, для взрослых".

О том, какая погода ожидается в Алматы 5, 6 и 7 ноября 2025 года, можете узнать здесь.