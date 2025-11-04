#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
528.31
608.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
528.31
608.35
6.55
Общество

"Настоящая зимняя сказка": в Казнете появились красивые кадры с гор Алматы

горы Алматы, снегопад, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 16:43 Фото: Instagram/shymbulakmountainresort
В горах Алматы сегодня, 4 ноября 2025 года, пошел снегопад. Любителям гор показали сказочные кадры, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик опубликовали в Instagram горного курорта "Шымбулак".

"На Шымбулаке сегодня настоящая зимняя сказка! Снег идет крупными хлопьями и дарит настроение предстоящего сезона", – говорится под публикацией во вторник.

На вопрос подписчика, когда открытие сезона, в "Шымбулаке" ответили:

"Мы тоже с нетерпением ждем! Все будет зависеть от погоды – ориентируемся на середину или конец ноября. Следите за нашими новостями!"

А другие комментаторы выразили восторг, увидев сказочные кадры:

  • "Уау".
  • "Кайф".
  • "Наконец".
  • "Ура, скоро сезон".
  • "Ножки зачесались аж".
  • "Обожаю, как красиво".
  • "Не терпится покататься".
  • "Как в кино, будто заграница".
  • "Прям сразу новогодняя песня заиграла в голове".
  • "Снег – это всегда сказка с детства, и она значит, скоро катаемся и Новый год будет".
  • "Аж сердце защемило. Соскучилась по Шымбулаку, Талгарке. Радует, что теперь я официально могу в будни кататься, тихо и спокойно. Интересно, какой ценник в текущем сезоне. С учетом инфляции 19 900 – минимальная цена, наверное, для взрослых".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 16:43
Первый снег надвигается на Алматы и Шымкент, мороз ожидается в Астане: прогноз на 4-6 ноября

О том, какая погода ожидается в Алматы 5, 6 и 7 ноября 2025 года, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Глава государства принял премьер-министра Беларуси Александра Турчина
17:03, Сегодня
Глава государства принял премьер-министра Беларуси Александра Турчина
Зимняя сказка: фотограф из Алматы поделился красивыми снимками
20:49, 04 февраля 2024
Зимняя сказка: фотограф из Алматы поделился красивыми снимками
Зимняя сказка: фотограф из Алматы показал красивые кадры города
16:02, 21 января 2024
Зимняя сказка: фотограф из Алматы показал красивые кадры города
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: