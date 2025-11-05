Запретить нельзя информировать: анализ антитабачных мер в Казахстане





Однако доля ежедневно курящих взрослых в период 2022-2025 гг. колебалась в районе 15-18%, и всплеск 2024 г., когда было достигнуто снижение до около 17,9%, не закрепил нисходящий тренд, утверждают они, ссылаясь на данные Бюро национальной статистики. Вдобавок в текущем году растет удельный вес электронных сигарет в дневном и особенно еженедельном потреблении – до 10% в структуре за неделю, сохраняется использование систем нагревания табака.