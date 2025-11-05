Запретить нельзя информировать: анализ антитабачных мер в Казахстане
3 ноября 2025 года общественный фонд "Стратегия" презентовал новое аналитическое исследование, посвященное антитабачным мерам в Казахстане и сравнению с подходами других стран. Zakon.kz делится результатами.
Как отмечают эксперты, за последние несколько лет республика ощутимо усилила меры контроля табачного рынка: ужесточились штрафы, расширился список запретительных норм, ограничилась выкладка продукции, увеличился акциз, был повышен возрастной порог. С прошлого года ввоз и продажа вейпов попали под запрет.
Однако доля ежедневно курящих взрослых в период 2022-2025 гг. колебалась в районе 15-18%, и всплеск 2024 г., когда было достигнуто снижение до около 17,9%, не закрепил нисходящий тренд, утверждают они, ссылаясь на данные Бюро национальной статистики. Вдобавок в текущем году растет удельный вес электронных сигарет в дневном и особенно еженедельном потреблении – до 10% в структуре за неделю, сохраняется использование систем нагревания табака.
"Мы интересовались у людей, бросили ли они курить после запрета вейпов. Так вот, из 100% опрошенных более половины сказали, что продолжают курить вейпы. 10% и вовсе вернулись к традиционным сигаретам. Лишь 5% действительно бросили курить", – объясняет социолог, автор исследования и президент ОФ "Стратегия" Гульмира Илеуова.
По ее словам, наши запреты совпали с новой волной рекомендаций ВОЗ, склоняющихся к безальтернативному подходу и уравниванию всех никотиновых продуктов.
Но в мире существуют и другие стратегии.
"В таких странах, как Великобритания, Новая Зеландия, Швеция, Япония, очень хорошо видно, что наличие альтернатив у потребителей приводит к достаточно хорошим результатам. В Великобритании на фоне легального вейпинга уровень курения снизился примерно на 40%. В Новой Зеландии то запрещали вейпы, то разрешали, но в итоге разрешили и теперь имеют падение ежедневного курения почти до 7%. Швеция – вообще передовик, отличник, потому что там сейчас бездымная модель и около 5% ежедневных курильщиков. В Японии немного другая история: там победили в основном за счет популярности систем нагревания табака, обвалившей спрос на традиционные сигареты. В результате мы наблюдаем снижение распространенности курения среди взрослых примерно на 13%", – говорит социолог.
Исследователи пришли к выводу: чисто запретительная политика Казахстана не обеспечивает устойчивого снижения курения и создает парадокс, при котором на фоне жестких ограничений опустевший рынок наводняется контрафактом, а уровень потребления тех же кальянов только растет.
"Более того, существует миф о том, что кальян не то что безопасен – даже полезен! Якобы он расширяет легкие. Это говорит о том, что у населения нет доступа к информации, что уже формирует поведенческие риски. Плюс очевиден момент снижения правовой культуры в стране: есть запрет, но люди, игнорируя его, изыскивают возможность купить привычный товар".
Вместе с тем аналитики выделили и сильные стороны антитабачной политики РК – защита молодежи, запрет выкладки, благодаря которым удалось добиться снижения потребления в возрасте 18-20 лет.
Но, как подчеркивается, основной потребитель – лица в возрасте 30-49 лет, не готовые отказываться от привычного товара.
Поэтому представители фонда "Стратегия" призывают перейти к комплексному решению, включающему риск-дифференцированное регулирование, и сконцентрироваться на борьбе с дымом, а не никотином.
