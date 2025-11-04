#Народный юрист
События

Туман, метель и дожди: сразу несколько областей Казахстана окажутся под ударом стихии

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 20:04 Фото: pixabay
В 11 областях Казахстана на 5 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На востоке, в центре Кызылординской области ожидается туман.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается сильный снег. Ночью на западе, юге, востоке, в горных районах области, днем на юге, востоке, в горных районах области ожидается гололед. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная, в центре, на западе, востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.

Днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае днем ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, днем на западе, севере Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на юге, западе, в центре области порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель.

Ночью в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гололед. На западе, юге, в горных районах области туман. В Шымкенте ночью ожидаются туман, гололед. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

Ночью на востоке юге, днем на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем 15-20, на западе, юге области порывы 23 м/с. В Петропавловске днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель.

На юге Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), в горных районах области сильный снег. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед. В Алматы ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. В Конаеве ожидаются туман, гололед.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 5 ноября 2025 года.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
