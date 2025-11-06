#Народный юрист
События

Тарифы на железнодорожные перевозки: как сохранить модернизацию и не перегрузить экономику

Тарифы, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 11:10 Фото: pixabay
КТЖ предлагает поэтапно повысить тарифы в 2026-2030 годах для обновления инфраструктуры. Бизнес и эксперты поддерживают модернизацию, но выступают за прозрачные и сбалансированные решения.

Почему КТЖ настаивает на изменении тарифов

КТЖ аргументирует инициативу существенным разрывом между текущими тарифами и реальными затратами. По данным компании, значительная доля грузоперевозок осуществляется ниже себестоимости, пассажирские направления частично субсидируются за счет транзита, а рост цен на материалы, топливо и энергоносители повышает операционные расходы. Кроме того, необходимы капитальные ремонты путей, обновление парка вагонов и локомотивов, а также финансирование крупных проектов – строительства новых линий и модернизации существующих коридоров.

В предложениях компании закладывается поэтапное удорожание. При этом основная нагрузка придется на массовые грузы. Так, например, могут значительно вырасти тарифы на уголь, зерно, руду и др. Большая часть роста ожидается уже в 2026 году. Также КТЖ предлагает сохранить возможность повышения тарифов в будущем в несколько этапов при определенном индексе. По мнению компании, без корректировки тарифной сетки отрасль рискует не выйти на уровень самоокупаемости и столкнуться с нарастанием износа и снижением надежности инфраструктур.

Позиция бизнеса: за обновление без перегрузки

НПП "Атамекен" и профильные отраслевые ассоциации поддерживают идею обновления железной дороги, но настаивают на прозрачной и понятной методологии тарифообразования. Бизнес требует, чтобы новые ставки разрабатывались с участием рынка и учитывали реальную эффективность КТЖ. Важен механизм, при котором повышение тарифов сопровождается конкретными улучшениями сервиса: доступностью подвижного состава, сокращением простоев, снижением времени простоя вагонов и повышением надежности логистики.

Представители бизнеса предупреждают, что резкое удорожание перевозок ударит по стратегическим отраслям – сельскому хозяйству, ГМК, химии и энергетике. Это способно снизить конкурентоспособность отечественной продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках, увеличить себестоимость переработки и ускорить инфляцию, что отразится на конечных потребителях.

Экспертное мнение: эффективность прежде всего

Экономисты подчеркивают, что инвестиционные потребности реальны, но относиться к тарифной политике необходимо взвешенно. Как отмечает экономист Ануар Нуртазин, финансирование модернизации целесообразно диверсифицировать через инфраструктурные облигации, займы, ГЧП.

"Рост эффективности должен опережать рост тарифов. Потенциал экономии огромен – от энергоэффективности до оптимизации логистики. В нынешних условиях, когда экономика испытывает инфляционное давление, тарифная политика должна быть максимально аккуратной и предсказуемой", – отмечает Нуртазин.

Как минимизировать риски для экономики и граждан

Участники обсуждения предлагают ряд мер. В их числе – дифференцированная тарифная сетка, стимулирующая инвестиции и рост транзитных потоков; компенсация части пассажирских затрат за счет транзитных доходов; жесткие требования к показателям качества перевозок при одобрении повышения тарифов; и механизмы по защите малого и среднего бизнеса от необоснованного удорожания логистики.

Сроки и перспективы

Окончательные решения по новой тарифной политике предполагается принять к концу марта 2026 года. Это дает время для детального обсуждения расчетов, внесения корректировок и разработки компенсирующих мер. Эксперты и бизнес рассчитывают, что к моменту утверждения будут выработаны сбалансированные решения, которые позволят обеспечить обновление железной инфраструктуры, но не станут чрезмерной нагрузкой на экономику и население.

Айсулу Омарова
