Метель, гололед и туман: в Астане, Алматы и 15 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и Шымкенте, а также 15 областях Казахстана на 23 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на юге Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный на севере, западе, в центре, горных и предгорных районах области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. В Туркестане ветер восточный порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

В Шымкенте ветер восточный порывы 15-20, днем временами 23 м/с.



Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный ночью на севере области, днем порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Астане временами ожидается туман.

В Жетысуской области ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, в центре Абайской области ожидается метель. Ветер северо-западный на юге, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке, юге Актюбинской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный днем на западе, северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.

На востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

Ночью на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается метель. Ветер северо-западный на востоке, юге области 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный в центре, на юге области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

Ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются туман, на дорогах гололедица. В Конаеве ночью ожидается на дорогах гололедица.

В Алматы ночью ожидаются туман, на дорогах гололедица.

О том, какой будет погода в Казахстане в предстоящую субботу, 23 ноября 2024 года, корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет". Подробнее можно узнать здесь.

