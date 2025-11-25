#АЭС в Казахстане
Мир

Опоздавшие пассажиры пытались догнать самолет по взлетной полосе

В Германии пассажиры выбежали на взлетную полосу, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 05:00 Фото: pixabay
На днях в аэропорту Кёльн/Бонн двое граждан Румынии выбежали на взлетную полосу в надежде успеть на свой рейс в Бухарест, сообщает Zakon.kz.

Опоздав на рейс Wizz Air до Бухареста, мужчины выбили аварийный выход, выбежали на летное поле и попытались догнать Airbus A321, уже рулящий к взлетной полосе. Об этом передает The U.S. Sun.

На видео из соцсетей видно, как мужчины машут руками и бегут за самолетом с работающими двигателями и маяком.

Сотрудники аэропорта быстро задержали незадачливый дуэт и передали полиции. Теперь их ждет дело о нарушении общественного порядка и, возможно, законодательства о воздушной безопасности.

"Сам рейс вылетел с небольшой задержкой", – говорится в публикации.

Ранее в США самолет с гуманитарной помощью рухнул сразу после взлета.

Фото Алия Абди
Алия Абди
