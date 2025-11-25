Опоздавшие пассажиры пытались догнать самолет по взлетной полосе
Опоздав на рейс Wizz Air до Бухареста, мужчины выбили аварийный выход, выбежали на летное поле и попытались догнать Airbus A321, уже рулящий к взлетной полосе. Об этом передает The U.S. Sun.
На видео из соцсетей видно, как мужчины машут руками и бегут за самолетом с работающими двигателями и маяком.
Two late passengers frantically tried to catch their flight by breaking security barriers and running across tarmac at Cologne/Bonn Airport on Friday.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 24, 2025
The Wizz Air flight, bound for Bucharest, Romania, had just pushed back from the gate when the incident occurred.
The two men… pic.twitter.com/M98FdZDY7t
Сотрудники аэропорта быстро задержали незадачливый дуэт и передали полиции. Теперь их ждет дело о нарушении общественного порядка и, возможно, законодательства о воздушной безопасности.
"Сам рейс вылетел с небольшой задержкой", – говорится в публикации.
