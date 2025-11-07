#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
526.79
606.34
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
526.79
606.34
6.51
События

Метель, туман, дождь и гололед: какие области РК затронуло штормовое предупреждение

штормовое предупреждение объявили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 19:53 Фото: pixabay
В 15 областях Казахстана на 8 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на севере Карагандинской области ожидаются снег, гололед, низовая метель, днем на западе, севере области осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, в северной половине области порывы 15-20 м/с. В Караганде днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В области Улытау ожидается ветер юго-западный, на севере, востоке области временами порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

В Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), на западе, севере области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью в северной половине Актюбинской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, ночью на севере области порывы 15-18 м/с.

На юге, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный 15-20, на западе, юге области порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

В области Жетысу ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, ночью 15-20, днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго- западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, в центре области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20, на востоке области временами 23 м/с. В Кокшетау ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ранее "Казгидромет" опубликовал предварительный прогноз погоды в Алматы на неделю.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Метель, гололед и туман: в каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
20:15, 01 ноября 2024
Метель, гололед и туман: в каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Туман, метель и гололед: в каких областях РК объявили штормовое предупреждение
20:13, 23 декабря 2024
Туман, метель и гололед: в каких областях РК объявили штормовое предупреждение
Метель, гололед и туман: в каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
20:06, 21 ноября 2024
Метель, гололед и туман: в каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: