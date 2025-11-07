Метель, туман, дождь и гололед: какие области РК затронуло штормовое предупреждение

В 15 областях Казахстана на 8 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на севере Карагандинской области ожидаются снег, гололед, низовая метель, днем на западе, севере области осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, в северной половине области порывы 15-20 м/с. В Караганде днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В области Улытау ожидается ветер юго-западный, на севере, востоке области временами порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

В Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), на западе, севере области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью в северной половине Актюбинской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, ночью на севере области порывы 15-18 м/с.

На юге, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный 15-20, на западе, юге области порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

В области Жетысу ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, ночью 15-20, днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго- западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, в центре области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20, на востоке области временами 23 м/с. В Кокшетау ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

