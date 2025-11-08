#Народный юрист
События

Главный аграрий Костанайской области призывает уважать нелегкий труд сельчан

Александр Бородин, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 14:19 Фото: Василий Васильев
Директор ТОО "Зуевка" Александр Бородин уверен, что высокий урожай 2025 года – это результат государственного внимания к АПК и профессионализма работников сельского хозяйства.

Александр Бородин – опытный руководитель предприятия и одновременно председатель Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Костанайской области, который владеет полной информацией о состоянии отрасли. Он многие годы работает в сельском хозяйстве. Многолетний опыт работы позволяет ему анализировать и сопоставлять состояние отрасли в прежние годы и сегодня.

В этом году в ТОО "Зуевка" посевные работы проводились на площади 11 тысяч гектаров. В структуре посевных площадей есть зерновые, масличные и кормовые культуры. Товарищество имеет статус элитно-семеноводческого хозяйства.

"В области вместе с нами работает еще 32 семеноводческих и элитно-семеноводческих хозяйства. Сельхозформирования обеспечиваются высококачественными семенами для обновления посевов. Это является немаловажным фактором повышения урожайности. С учетом достаточного влагообеспечения мы провели максимальный комплекс мероприятий по уходу за посевами в летний период. Помимо защиты посевов от сорных растений и вредных организмов, вносился комплекс минеральных удобрений".Александр Бородин

Как подчеркивает глава "Зуевки", вложенные средства оправдались: урожайность пшеницы составила 21 ц/га, чечевицы – 12,5 ц/га, льна – 14 ц/га. Это средние показатели по хозяйству, на отдельных хорошо удобренных полях урожайность была еще выше.

"Это хороший результат с учетом того, что наши посевные площади находятся во второй почвенно-климатической зоне области. Наибольшие урожаи получили хозяйства на черноземных почвах области: КХ "Магнат", Карасуского района – 35,5 ц/га, ТОО "Жолдас", Мендыкаринского района – 38,2 ц/га, ТОО "Тогызбай Агро", Федоровского района – 41 ц/га, КХ "Алфеев" Узункольского района – 42 ц/га. Это средние показатели по хозяйствам, а на отдельных полях многих предприятий урожайность нередко превышала 50 ц/га".Александр Бородин

По его словам, можно с уверенностью сказать, что в этом году урожай по области был рекордный. Хорошим он был и в прошлом году. В целом, в последние годы в сельском хозяйстве наблюдаются положительные сдвиги, в том числе в увеличении объемов производства продукции.

Так, ТОО "Зуевка" активно пользуется государственными программами поддержки отрасли: кредитование весенне-полевых работ и лизинг техники под льготные 5% годовых, субсидирование минеральных удобрений до 60% стоимости и многие другие виды господдержки непременно способствовали динамике развития отрасли.

"В этой связи считаю, что не стоит удивляться и сомневаться в возросших объемах урожая. Урожай 2025 года – это результат государственного внимания к АПК и профессионализма работников сельского хозяйства. Во все времена труд хлеборобов страны был предметом особого уважения. Твердо уверен, что за каждой цифрой урожая стоят знания, мастерство и самоотдача людей работающих в сельском хозяйстве. Поэтому хотелось бы призвать уважать нелегкий труд сельчан".Александр Бородин
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
