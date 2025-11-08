Акима Талгара оштрафовали на 39 тысяч тенге после жалоб жителей

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области огласили результаты проверки состояния улично-дорожной сети Талгара в связи с поступающими обращениями граждан о несвоевременной очистке дорог от снега и наледи, сообщает Zakon.kz.

Как следует из заявления стражей порядка, в ходе проверки установлены факты ненадлежащего зимнего содержания автодорог, что создавало угрозу безопасности дорожного движения.

"По результатам рассмотрения материалов аким города Талгар Арыстанбек Абилхаирулы и его заместитель привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 631 Кодекса об административных правонарушениях Казахстана с наложением штрафа в размере 10 МРП каждому". Пресс-служба ДП Алматинской области

С 1 января 2025 года месячный расчетный показатель (МРП) в Казахстане составляет 3 932 тенге. Соответственно, штраф в 10 МРП равен 39 320 тенге.

В дополнении говорится, что подрядные организации, ответственные за зимнее содержание дорог, привлечены к ответственности по части 1-1 статьи 631 КоАП РК за неисполнение договорных обязательств с назначением штрафа в размере 30 МРП.

"Принятые меры административного воздействия направлены на обеспечение безопасности граждан и недопущение подобных нарушений в дальнейшем. Контроль за качеством зимнего содержания дорог будет усилен". Пресс-служба ДП Алматинской области

Тем временем в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) выступили с важным заявлением по ограничениям движения в двух областях Казахстана. Это связано с плохими погодными условиями.