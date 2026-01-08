#Казахстан в сравнении
Общество

Казахстанцам обещали за 150-500 тысяч тенге работу в престижной компании: что из этого вышло

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 14:30 Фото: Zakon.kz
Житель Павлодарской области обманул доверчивых граждан обещанием устроить на работу. Об этом 8 января 2026 года рассказали в пресс-службе департамента полиции (ДП) региона, сообщает Zakon.kz.

В полицию области с заявлением о мошенничестве обратились несколько местных жителей. По словам граждан, неизвестный, обещая устроить на работу вахтовым методом в одну престижную компанию, завладел деньгами.

Потерпевшие передали неизвестному деньги в сумме от 150 до 500 тыс. тенге.

"Ни трудоустройства, ни денег мы не дождались. Поэтому за помощью обратились в полицию. Как так получилось, сами не поняли", – сетуют граждане.

Как сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов, сотрудниками полиции по подозрению в совершении этих преступлений установлен и задержан 29-летний житель области.

"Следствием установлена причастность подозреваемого к трем фактам мошенничества. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу", – добавил он.

Замглавы ДП отметил, что в 2025 году на территории региона зарегистрировано 2434 мошенничества, из которых 248 – контактных.

"Остерегайтесь незнакомых "приветливых" людей, с порога предлагающих вам большие и выгодные сделки или продающих товар по заниженной цене. Будьте бдительны!" – в очередной раз предупреждают стражи правопорядка.

Ранее казахстанцам напомнили об опасности в популярном мессенджере.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
