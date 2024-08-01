Уголовное дело возбудили по факту аварии с участием грузовиков на трассе Алматы – Талгар

Пресс-служба ДП Алматинской области прокомментировала жуткую аварию с участием грузовиков на трассе Алматы – Талгар, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, по факту нарушения ПДД водителем, что повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, возбуждено уголовное дело.





"1 августа в 17:11 59-летний водитель грузового транспорта Shacman, следуя по автодороге Алматы – Талгар, на 12 км не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с припаркованной на обочине автомашиной марки ЗИЛ. В результате ДТП с различными телесными повреждениями в больницу города Алматы госпитализированы водители грузовых автомашин 1964 и 1978 г. р.", – заявили в департаменте.

1 августа ДТП с большегрузами произошло в поселке Бесагаш Талгарского района. Оба водителя оказались в больнице. Врачи рассказали об их состоянии.

После жуткой аварии на трассе Алматы – Талгар образовалась многокилометровая пробка.

