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Уголовное дело возбудили по факту аварии с участием грузовиков на трассе Алматы – Талгар

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 22:03 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба ДП Алматинской области прокомментировала жуткую аварию с участием грузовиков на трассе Алматы – Талгар, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, по факту нарушения ПДД водителем, что повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, возбуждено уголовное дело.


"1 августа в 17:11 59-летний водитель грузового транспорта Shacman, следуя по автодороге Алматы – Талгар, на 12 км не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с припаркованной на обочине автомашиной марки ЗИЛ. В результате ДТП с различными телесными повреждениями в больницу города Алматы госпитализированы водители грузовых автомашин 1964 и 1978 г. р.", – заявили в департаменте.

1 августа ДТП с большегрузами произошло в поселке Бесагаш Талгарского района. Оба водителя оказались в больнице. Врачи рассказали об их состоянии.

После жуткой аварии на трассе Алматы – Талгар образовалась многокилометровая пробка.

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