Останкинскую телебашню окрасили цветами флага Казахстана

В столице России Москве готовятся к прибытию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

В преддверии этого события небесно-голубые флаги Казахстана украсили улицы города.

В цвета нашего знамени облачилась и одна из главных достопримечательностей города – Останкинская телебашня.

Накануне, 10 октября, российские СМИ публиковали кадры с флагами Казахстана, которые вывесили на Ленинском проспекте Москвы.

Касым-Жомарт Токаев посетит Россию 11-12 ноября. В рамках визита у него пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В преддверии визита в Москву президент Казахстана написал статью, которую опубликовала "Российская газета".