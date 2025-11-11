#Народный юрист
События

Останкинскую телебашню окрасили цветами флага Казахстана

останкинская телебашня в Москве, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 11:46 Фото: akorda.kz
В столице России Москве готовятся к прибытию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

В преддверии этого события небесно-голубые флаги Казахстана украсили улицы города.

В цвета нашего знамени облачилась и одна из главных достопримечательностей города – Останкинская телебашня.

Накануне, 10 октября, российские СМИ публиковали кадры с флагами Казахстана, которые вывесили на Ленинском проспекте Москвы.

Касым-Жомарт Токаев посетит Россию 11-12 ноября. В рамках визита у него пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В преддверии визита в Москву президент Казахстана написал статью, которую опубликовала "Российская газета".

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
