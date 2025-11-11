#Народный юрист
События

Появились кадры сопровождения самолета с Токаевым в небе над Россией

истребители России, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 15:19 Фото: akorda.kz
11 ноября 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию. Появились кадры сопровождения Борта №1 российскими истребителями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, с момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт президента Казахстана сопровождали истребители Су-35 Министерства обороны РФ.

истребители в России, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 15:19

Фото: akorda.kz

Ожидается, что Касым-Жомарт Токаев пробудет в России с государственным визитом 11 и 12 ноября. У него пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: akorda.kz

В преддверии визита в Москву президент Казахстана написал статью, которую опубликовала "Российская газета".

10 ноября российские СМИ публиковали кадры с флагами Казахстана, которые вывесили на Ленинском проспекте Москвы. Сегодня, 11 ноября, в Сети появились кадры с флагом Казахстана, появившимся на Останкинской телебашне.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
