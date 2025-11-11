Появились кадры сопровождения самолета с Токаевым в небе над Россией
Фото: akorda.kz
11 ноября 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию. Появились кадры сопровождения Борта №1 российскими истребителями, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, с момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт президента Казахстана сопровождали истребители Су-35 Министерства обороны РФ.
Фото: akorda.kz
Ожидается, что Касым-Жомарт Токаев пробудет в России с государственным визитом 11 и 12 ноября. У него пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Фото: akorda.kz
В преддверии визита в Москву президент Казахстана написал статью, которую опубликовала "Российская газета".
10 ноября российские СМИ публиковали кадры с флагами Казахстана, которые вывесили на Ленинском проспекте Москвы. Сегодня, 11 ноября, в Сети появились кадры с флагом Казахстана, появившимся на Останкинской телебашне.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript