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События

В Астане два дня будут перекрывать улицы

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 17:07 Фото: Zakon.kz
Участки улиц перекроют в Астане на время проведения Astana International Forum 2025, который пройдет 29-30 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в акимате столицы, международный форум (AIF) 2025 – крупнейшее деловое событие региона, объединяющее мировых лидеров, экспертов, инвесторов и представителей бизнеса.

"Ожидается участие порядка 600 иностранных гостей со всего мира, среди которых ведущие политики, главы международных организаций, корпораций, инвесторы и представители научных кругов", – сообщили в акимате.

В связи с проведением форума в Астане временно ограничат движение на ряде улиц. Перекрытие движения запланировано на следующих участках:

  • Улица Анадолы (одна сторона) – от улицы Г. Алиева до улицы Ақмешіт.
  • Улица Г. Алиева (одна сторона) – от улицы Анадолы до улицы Н. Балғымбаева.
  • Также временные ограничения коснутся улицы Ақмешіт на время проезда официального кортежа.

карта перекрытия улиц в Астане на время форума, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 17:07

Фото: акимат Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать свои маршруты, учитывая возможные изменения в организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на дорогах будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Кроме того, в Астане с 27 по 29 мая 2025 года будет полностью перекрыто движение по ул. Кенесары на участке от ул. А. Сембинова до ул. Е. Брусиловского. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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