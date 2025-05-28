В Астане два дня будут перекрывать улицы
Фото: Zakon.kz
Участки улиц перекроют в Астане на время проведения Astana International Forum 2025, который пройдет 29-30 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в акимате столицы, международный форум (AIF) 2025 – крупнейшее деловое событие региона, объединяющее мировых лидеров, экспертов, инвесторов и представителей бизнеса.
"Ожидается участие порядка 600 иностранных гостей со всего мира, среди которых ведущие политики, главы международных организаций, корпораций, инвесторы и представители научных кругов", – сообщили в акимате.
В связи с проведением форума в Астане временно ограничат движение на ряде улиц. Перекрытие движения запланировано на следующих участках:
- Улица Анадолы (одна сторона) – от улицы Г. Алиева до улицы Ақмешіт.
- Улица Г. Алиева (одна сторона) – от улицы Анадолы до улицы Н. Балғымбаева.
- Также временные ограничения коснутся улицы Ақмешіт на время проезда официального кортежа.
Фото: акимат Астаны
Водителей и пешеходов просят заранее планировать свои маршруты, учитывая возможные изменения в организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на дорогах будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Кроме того, в Астане с 27 по 29 мая 2025 года будет полностью перекрыто движение по ул. Кенесары на участке от ул. А. Сембинова до ул. Е. Брусиловского.
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