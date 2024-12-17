Это нарушение прав потребителей: в МТИ высказались о плохом качестве интернета в Казахстане

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И. о. председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли РК Булат Танабергенов на брифинге в СЦК 17 декабря 2024 года рассказал, как часто казахстанцы жалуются на плохой интернет, передает корреспондент Zakon.kz.

Булат Танабергенов подтвердил, что казахстанцы часто жалуются на плохое качество интернета. "Да, к сожалению, имеют место такие обращения. Очень часто обращаются и к нам тоже. Чуть более 2 тыс. обращений за 11 месяцев текущего года. Есть уполномоченный госорган по данному вопросу – МЦРИАП. Я лично, как гражданин нашей республики, не думаю, что это специально делается. Как наши коллеги из МЦРИАП объясняют, на сегодняшний день, действительно, большая нагрузка", – сказал он. В свою очередь заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей МТИ Серик Кусаинов признал, что потребитель вправе получать качественные услуги. "В данном случае вы ведете речь об услугах интернет-связи. Поэтому, разумеется, это нарушает права потребителей. У нас есть уполномоченный орган в сфере связи – это Министерство цифрового развития. Там есть соответствующий комитет. Мы, как орган, осуществляющий межотраслевую координацию, эти обращения тоже мониторим и направляем для разрешения в данное министерство", – пояснил спикер. Ранее Булат Танабергенов рассказал, почему в Казахстане отказались от идеи отменить 10% за обслуживание в заведениях общепита.

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