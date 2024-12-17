#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
522.49
547.88
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
522.49
547.88
5.06
Общество

Это нарушение прав потребителей: в МТИ высказались о плохом качестве интернета в Казахстане

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 17:05 Фото: unsplash
И. о. председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли РК Булат Танабергенов на брифинге в СЦК 17 декабря 2024 года рассказал, как часто казахстанцы жалуются на плохой интернет, передает корреспондент Zakon.kz.

Булат Танабергенов подтвердил, что казахстанцы часто жалуются на плохое качество интернета.

"Да, к сожалению, имеют место такие обращения. Очень часто обращаются и к нам тоже. Чуть более 2 тыс. обращений за 11 месяцев текущего года. Есть уполномоченный госорган по данному вопросу – МЦРИАП. Я лично, как гражданин нашей республики, не думаю, что это специально делается. Как наши коллеги из МЦРИАП объясняют, на сегодняшний день, действительно, большая нагрузка", – сказал он.

В свою очередь заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей МТИ Серик Кусаинов признал, что потребитель вправе получать качественные услуги.

"В данном случае вы ведете речь об услугах интернет-связи. Поэтому, разумеется, это нарушает права потребителей. У нас есть уполномоченный орган в сфере связи – это Министерство цифрового развития. Там есть соответствующий комитет. Мы, как орган, осуществляющий межотраслевую координацию, эти обращения тоже мониторим и направляем для разрешения в данное министерство", – пояснил спикер.

Ранее Булат Танабергенов рассказал, почему в Казахстане отказались от идеи отменить 10% за обслуживание в заведениях общепита.

Мадина Мамырханова
Поделиться новостью
Читайте также
Глава МНЭ о курсе доллара: Прогнозировать можно и по 600 тенге
Общество
17:31, Сегодня
Глава МНЭ о курсе доллара: Прогнозировать можно и по 600 тенге
Как казахстанцы будут отдыхать в 2025 году
Общество
17:09, Сегодня
Как казахстанцы будут отдыхать в 2025 году
Как в Казахстане будут сохранять редких и исчезающих животных
Общество
16:54, Сегодня
Как в Казахстане будут сохранять редких и исчезающих животных
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: