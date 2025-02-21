Метели и снегопад накроют РК: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 22 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Атырауской области ночью ожидаеются снег, на юге области временами сильный снег, днем осадки, на северо-востоке области сильные осадки (снег, дождь), гололед. На севере, юге, востоке области метель. Ветер северный, северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В Атырау ночью ожидается снег, временами сильный снег, днем осадки (преимущественно снег), метель. Ветер северный, северо-западный, порывы 15-18 м/с.

Ночью в Западно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем осадки (преимущественно снег), метель, гололед, на западе, севере, востоке области временами сильный снег. На западе, севере области туман. Ветер северо-восточный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются снег, метель, днем временами сильный снег, гололед. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

На севере Павлодарской области ожидается снег. На юге, востоке области туман. В Павлодаре ожидается туман.

В Актюбинской области ожидается снег, на западе области сильный снег. На западе, севере, в центре области низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20, в центре области временами 23-28 м/с. В Актобе ожидается временами снег, низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. На юге, востоке области туман. Ветер северо-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, на западе области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидаются осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром, на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью порывы 25 м/с. 26 февраля на севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Осадки, на западе, юге, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. В Таразе временами ожидается туман.

В конце дня в горных районах Туркестанской области ожидается дождь. Ночью и утром на западе, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на горных перевалах области 15-20 м/с. 23 февраля на западе, юге области дождь, в горных районах области осадки (дождь, снег). На западе, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный, на горных перевалах области 15-20 м/с. 24 февраля ночью осадки, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег), днем дождь, в горных районах области осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). 25 февраля ночью на западе, юге, в горных районах области осадки, днем дождь, на юге, в горных районах области осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). 26 февраля осадки, на западе, юге, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег).

22-23 февраля в области Жетысу ожидается ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с. 26 февраля ночью на востоке, в горных районах области ожидаются осадки (дождь, снег), днем осадки, на востоке, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег), 27 февраля ночью осадки (дождь, снег), на востоке, в горных районах области сильный снег, днем на востоке, в горных районах области осадки (дождь, снег).

На востоке, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

На западе, севере Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидается туман.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается временами туман.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается временами туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на севере, юге области порывы 15-18 м/с.

В Астане ночью и утром туман.

На западе, востоке Костанайской области ожидаются снег, низовая метель. На севере, востоке области туман.

На севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юго-востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке области Абай ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на юге, в центре области 15-20 м/с.

22 февраля ночью на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. 26 февраля в области ожидаются осадки, на юге, в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег), 27 февраля ночью в горных районах области временами сильный снег. В Конаеве ночью временами ожидается туман.

В Алматы ночью временами туман.



Ранее синоптики предупредили казахстанцев, что на территорию страны надвигается серия циклонов.

