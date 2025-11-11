#АЭС в Казахстане
Общество

Снег, дожди и без осадков: каких сюрпризов ждать Казахстану от погоды 12 ноября

парень, снегопад, зима, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 17:34 Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящую среду, 12 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, только на западе страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – прогнозируются осадки в виде дождя и снега... На севере, востоке, в центре Казахстана ожидаются гололед, низовая метель. По республике прогнозируются усиление ветра, туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

О прогнозе погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 12, 13 и 14 ноября 2025 года можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
