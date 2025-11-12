#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
525.28
607.85
6.47
События

Теперь в Яндекс Картах доступны актуальные данные о перекрытиях на республиканских автодорогах

Данные о перекрытиях на дорогах, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 16:47 Фото: Yandex Qazaqstan
В Яндекс Картах внедрена обновленная система оповещения о перекрытиях и ограничениях движения на республиканских автодорогах Казахстана.

Проект реализован совместно с национальной компанией "ҚазАвтоЖол" в преддверии зимнего сезона, когда погодные условия часто влияют на безопасность и пропускную способность трасс.

Теперь пользователи смогут в режиме реального времени получать информацию о перекрытиях, связанных с дорожными работами или неблагоприятными погодными явлениями, а также заранее планировать маршруты с учетом текущей дорожной ситуации.

Обновление реализовано с применением технологии API, что позволяет автоматически и оперативно отображать в Яндекс Картах и Навигаторе данные об участке, сроках ограничения и предлагать альтернативные маршруты движения.

Кроме того, узнать о состоянии дорог республиканского значения можно, обратившись в круглосуточный колл-центр 1403.

Фото: Yandex Qazaqstan

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Движение ограничили на 36 участках автодорог республиканского значения в Казахстане
10:12, 14 февраля 2024
Движение ограничили на 36 участках автодорог республиканского значения в Казахстане
В "КазАвтоЖоле" рассказали о ситуации на республиканских трассах 14 марта
07:25, 14 марта 2024
В "КазАвтоЖоле" рассказали о ситуации на республиканских трассах 14 марта
Автодороги закрыли из-за непогоды уже в 11 областях Казахстана
01:29, 17 февраля 2024
Автодороги закрыли из-за непогоды уже в 11 областях Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: