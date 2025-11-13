#АЭС в Казахстане
События

Историческое достижение: казахстанец поднял флаг страны над 7 высочайшими вулканами мира

Галымжан Куспанов, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 13:21 Фото: Instagram/klub_7_vershin
Казахстанский альпинист и путешественник Галымжан Куспанов поднял флаг страны над 7 высочайшими вулканами мира и стал первым этническим казахом, который прошел их, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 12 ноября 2025 года, стало известно из совместной публикации казахстанца и "Клуба 7 вершин" в Instagram.

"Галымжан Куспанов – 67-й в мире, кто завершил проект "7 Вулканов"! Поздравляем Галымжана Куспанова! Галымжан официально завершил проект "7 Вулканов" и стал первым этническим казахом, который прошел все высочайшие вулканы континентов. Его финальной вершиной стала Орисаба (5636 м, Мексика) – взята в непростых погодных условиях. Настоящее высотное упорство!" – говорится под публикацией.

Также клуб поздравил казахстанца с этим историческим достижением.

Вместе с тем клуб показал видео с вершины Орисаба.

"Это не ИИ. Это наша команда на пике Орисаба в Мексике", – следует из описания.

А в Amanat добавили, что Галымжан Куспанов на финальной вершине развернул государственный флаг Казахстана и флаг партии.

26 сентября 2025 года мы писали, что Галымжан Куспанов совершил успешное восхождение на Манаслу – одну из самых опасных и труднодоступных гор мира высотой 8163 м, расположенную в Гималаях. Там, где земля встречается с небом, он развернул флаг РК.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
