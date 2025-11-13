На участке Актобе – Карабутак – Улгайсын завершен первый этап реконструкции протяженностью 28 км

В рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева продолжается реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Актобе-Карабутак-Улгайсын.

Национальная компания "ҚазАвтоЖол" завершила первый этап работ на километрах 791-819 протяженностью 28 км, по которому открыто движение по двум полосам. Проект общей длиной 262 км рассчитан на 2024-2028 годы.

В церемонии открытия приняли участие заместитель акима Актюбинской области Асылбек Есенбаев, председатель правления "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев и представители дорожной отрасли.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Дорога имеет стратегическое значение для развития транспортной инфраструктуры Казахстана и повышения связности регионов.

Трасса Актобе-Карабутак-Улгайсын является частью ключевого транспортного коридора, соединяющего западные и центральные области страны, с выходом на международные маршруты, включая направления в Российскую Федерацию. Реализация проекта позволит увеличить транзитный потенциал, укрепить межрегиональные и приграничные связи, улучшить условия перевозки грузов и пассажиров.

После завершения всех этапов реконструкции дорога будет соответствовать I технической категории. Проектом предусмотрено четырехполосное движение, современные инженерные решения по безопасности, а также повышение пропускной способности и комфорта для пользователей дороги. Введение обновленного участка сократит время в пути, снизит транспортные издержки и повысит безопасность движения.

"Открытие участка протяженностью 28 километров – радостное событие. Оно внесет вклад в развитие экономики региона и повысит безопасность для пассажиров и водителей", – отметил заместитель акима Асылбек Есенбаев.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

На участке 791-819 км выполнен полный комплекс строительных работ: проведено свыше 3 млн кубометров земляных работ, установлено 35 водопропускных труб, построены два моста и два путепровода.

Уложены геотекстиль и геосетка, основание и нижний слой покрытия из крупнозернистого асфальтобетона. Установлены четыре скотопрогона, перенесены инженерные коммуникации.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В строительстве использовано 6,2 тыс. кубометров железобетонных изделий, 7,7 тыс. тонн битума и 773 тыс. тонн инертных материалов. Задействовано 234 единицы техники и 409 специалистов. Для бесперебойного производственного процесса введены в эксплуатацию асфальтобетонный, бетонно-смесительный и дробильно-сортировочный комплексы.

Параллельно проводится текущее обслуживание дорожного покрытия: выполнен ямочный ремонт на площади 19 тыс. кв. м, включая 5 120 кв. м в текущем году, уложено 25 520 кв. м выравнивающего слоя.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Реконструкция автодороги Актобе-Карабутак-Улгайсын – важный шаг по модернизации транспортной сети, развитию транзитного потенциала Казахстана и укреплению международного сотрудничества.