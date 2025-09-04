В Астане задержали посетителей клубов за использование "веселящего газа"
Прокуратура Астаны совместно с полицией провела рейды по увеселительным заведениям и выявила факты незаконного употребления оксида азота, сообщает Zakon.kz.
По данным прокуратуры, проверки прошли в 15 клубах и барах. В ходе рейдов силовики изъяли семь баллонов вещества и 14 упаковок шариков, которые использовались для его вдыхания.
Четверо человек были арестованы на 10 суток по статье 440-1 КоАП, предусматривающей ответственность за немедицинское употребление сильнодействующих веществ.
В ведомстве подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению фактов незаконного использования наркотиков и аналогичных средств в городе ведется на постоянной основе и находится на особом контроле прокуратуры.
Ранее сообщалось о другом инциденте. В Астане задержали закладчика с крупной партией наркотиков.
