Ученые зафиксировали резкий всплеск смертельных отравлений веселящим газом

Закись азота часто называют "веселящим газом" из-за производимого им опьяняющего эффекта с приступами смеха. Американская статистика показывает, что число смертей из-за отравлений этим газом за последние годы выросло более чем в шесть раз, сообщает Zakon.kz.

Исследование об этом вышло в журнале JAMA Network Open.

Оксид азота (I) используют в медицине как средство для ингаляционного наркоза, а также в пищевой промышленности (например, при изготовлении взбитых сливок). Но газом все чаще злоупотребляют, применяя ради наркотического действия.

При регулярном употреблении закись азота способна вызывать сильные головные боли, звуковые галлюцинации, обмороки, параличи и другие серьезные неврологические последствия из-за дефицита витамина B12. Также возможны нарушения в работе сердца и смерть.

Медики из США проследили за числом летальных исходов, связанных с веселящим газом.

В 2010 году смертельные отравления закисью азота были достаточно редкими. Однако в следующие 13 лет произошел резкий всплеск: количество таких эпизодов увеличилось с 23 до 156 в 2023 году. В результате за рассмотренный период в сумме погибли 1240 человек от 15 до 74 лет.

Причины столь резкого подъема до конца не ясны, но, по мнению ученых, рост связан с распространением в интернете предложений о продаже баллончиков с веселящим газом. Исследователи обеспокоены такой доступностью закиси азота и тем, что многие ошибочно считают ее безвредной.

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