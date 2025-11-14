#АЭС в Казахстане
События

Нам бы день простоять, да ночь продержаться: президент недоволен "дорожными картами" госорганов

сельхозфорум, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 12:59 Фото: akorda.kz
14 ноября на втором Форуме работников сельского хозяйства глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости повышать водоэффективность и модернизации ирригационных сетей, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, на сельское хозяйство приходится около 60% всего водозабора.

"Рациональное, другими словами, экономное использование воды в аграрной сфере – определяющий фактор устойчивости всей нашей водной экосистемы. В агросекторе стали внедрять современные технологии экономии воды, сокращать площади влагоемких культур, но это только начало работы. Эксперты считают возможным в течение трех лет довести охват водосберегающими технологиями до одного миллиона гектаров", – отметил Токаев.

По его словам, следует ускорить модернизацию водной инфраструктуры с внедрением цифровых решений и строгим контролем на всех этапах реализации проектов.

"Работы по модернизации водного хозяйства много, но она должна быть взаимоувязана с планами развития сельскохозяйственной отрасли. Наши ведомства стали увлекаться разработкой планов и так называемых "дорожных карт", которые даже не согласованы между собой, содержат спорные с точки зрения реализации моменты по принципу: "Нам бы день простоять, да ночь продержаться". Эту практику надо прекращать", – заявил президент.

Государственные вложения, по его словам, должны приносить максимальную отдачу. Средства нужно давать тем регионам, которые готовы активно применять современные технологии водопользования.

"Поэтому региональные планы сельхозпроизводства следует внедрить в разрабатываемый правительством Генеральный план управления водными ресурсами", – заключил президент.

Глава государства также выразил благодарность работникам сельского хозяйства за их нелегкий труд.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
