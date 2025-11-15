#АЭС в Казахстане
События

По каким направлениям Казахстан и Узбекистан будут укреплять сотрудничество

, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 11:46
В ходе переговоров с президентом Узбекистана в Ташкенте определены дальнейшие направления углубления политических и экономических связей, заявил Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Как заявил президент Токаев, достигнуто единодушие относительно необходимости раскрытия потенциала двустороннего сотрудничества. Выражена готовность к напряженной работе в данном направлении.

"Полагаю, что первостепенное внимание следует уделить торгово-экономической сфере. Нам предстоит принять меры для развития двусторонней торговли, поиска новых точек роста, расширения номенклатуры товаров, стимулирования несырьевого экспорта. В этой связи важно качественно реализовать Программу увеличения взаимного товарооборота (до 10 млрд долларов к 2030 году, подписана 15 марта т.г.). Практических результатов ожидаем от работы создаваемого сегодня Совета глав регионов, а также других двусторонних механизмов, включая Деловой совет и совместную торговую компанию UzKazTrade", – отметил он.

По словам президента Казахстана, значительный потенциал сотрудничества у двух стран имеется в сельском хозяйстве.

Касым-Жомарт Токаев предложил перейти от простой купли-продажи к формированию полных производственных цепочек в переработке мяса, зерна и масличных культур, развитии животноводства и органического растениеводства.

Глава государства большие надежды также возлагает на промышленную кооперацию.

"В настоящее время у нас имеются 78 совместных проектов на сумму свыше полутора миллиардов долларов (1,7 млрд долл.), предполагающих создание более 15 тысяч рабочих мест. Полноценная реализация этих проектов значительно укрепит наше экономическое и инвестиционное взаимодействие. Мы примем участие в церемонии запуска некоторых из них. Намерены и далее поощрять казахстанские инвестиции в Узбекистан, рассчитывая на традиционную поддержку узбекских друзей. Важная роль в дальнейшем усилении индустриального потенциала отводится строящемуся Международному центру промышленной кооперации "Центральная Азия"", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Токаев назвал цель визита в Узбекистан.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
