События

Токаев назвал цель визита в Узбекистан

, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 11:37
Касым-Жомарт Токаев заявил, что главной целью визита в Ташкент является укрепление дружбы между народами, развитие добрососедских отношений и расширение взаимовыгодного сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

Президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие во втором заседании Высшего межгосударственного совета.

На заседании были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, транзитно-транспортной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Глава государства выразил благодарность президенту Шавкату Мирзиёеву за теплое гостеприимство и подчеркнул, что главной целью визита является укрепление дружбы между народами, развитие добрососедских отношений и расширение взаимовыгодного сотрудничества.

"Уважаемый Шавкат Миромонович, благодаря вашим неустанным усилиям в Узбекистане происходят масштабные позитивные изменения. Реализуются важные инициативы, направленные на повышение благосостояния народа. Для нас Узбекистан – братское, родственное государство, добрый сосед и надежный партнер. Дружба между нашими народами имеет глубокие исторические корни, а духовные ценности во многом являются схожими. Казахско-узбекское сотрудничество поступательно развивается в духе стратегического партнерства и союзничества", – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость наращивания динамики развития многогранного взаимодействия в условиях непростой международной обстановки.

Ранее Токаев и Мирзиёев провели переговоры. Обсудили дальнейшие перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.

