В Шымкенте прошли учения по гражданской защите "Қыс-2025"

В Шымкенте завершились двухдневные городские командно-штабные учения "Қыс-2025", направленные на отработку действий системы гражданской защиты в условиях зимних чрезвычайных ситуаций (ЧС), сообщает Zakon.kz.

Участники учений продемонстрировали высокий уровень подготовки и слаженность в ликвидации последствий аварий и катастроф.

Особое внимание в ходе учений было уделено действиям в случае аварий на объектах жизнеобеспечения – системах водоснабжения, отопления и энергоснабжения, а также ликвидации заторов на автодорогах.

В первый день учений прошли мероприятия по оповещению населения. В городе прозвучал сигнал "Внимание всем!", после чего информация распространялась через цифровые и кабельные теле- и радиоканалы. В теоретической части оперативные группы моделировали сценарии развития чрезвычайных ситуаций и разрабатывали предложения по принятию решений.

Фото: акимат Шымкента

В рамках практических мероприятий был отработан сценарий, в котором в Каратауском, Енбекшинском и Туранском районах из-за интенсивного таяния снега поднялся уровень воды в реках и каналах, создавая угрозу подтопления. Службы гражданской защиты провели эвакуацию населения, очистку русел рек от мусора и укрепление дамб, а также обеспечили бесперебойную работу инженерных и энергетических систем.

Фото: акимат Шымкента

Во второй день учений были ликвидированы несколько условных чрезвычайных ситуаций. Так, на объекте АО "3-Энергоорталық" произошел взрыв газопровода и возгорание, что привело к выходу из строя части котлов. Спасатели провели эвакуацию работников, тушение пожара и восстановительные работы.

Кроме того, на дороге А-2 в Туранском районе условно произошел еще один взрыв газопровода, а в Каратауском районе – выход из строя трансформатора, что вызвало временное отключение микрорайонов от газа и электроэнергии. Все оперативные службы быстро организовали эвакуацию жителей и аварийно-восстановительные работы.

Фото: акимат Шымкента

Учения "Қыс-2025" продемонстрировали высокий уровень готовности городских служб к зимним ЧС. В них приняли участие оперативные группы местных исполнительных органов, подразделения ДЧС, Департамент полиции, Управление здравоохранения, а также специалисты ТОО "ОңтүстікЖарықТранзит", ГУ "Қазселденқорғау", военнослужащие воинских частей №35748 и №6506.

Практические мероприятия были проведены на 11 учебных точках, в учениях участвовали 216 человек личного состава и 41 единица техники.

Фото: акимат Шымкента

Фото: акимат Шымкента

Заместитель начальника ДЧС города Шымкент Ж. Джабаев отметил, что учения подтвердили реальную способность служб оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации зимнего периода, и подчеркнул важность таких мероприятий для повышения уровня готовности всех задействованных структур.

Учения стали важным этапом подготовки городских служб к возможным чрезвычайным ситуациям в зимний период и продемонстрировали готовность к оперативному реагированию и ликвидации последствий аварий.