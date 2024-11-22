Учения "Қыс-2024" в Павлодарской области: какие навыки отрабатывали спасатели – фоторепортаж

Сегодня, 22 ноября 2024 года, в Павлодарской области прошли командно-штабные учения "Қыс-2024". Это регулярное мероприятие проводится в преддверии типичной для региона неспокойной и холодной зимы, передает Zakon.kz.

Это вам не игра!

Отправляясь к месту дислокации – в поселок Щидерты близ Экибастуза, вряд ли кто из участников предполагал, что один из сценариев учений станет реальностью. Во время учений ДЧС стало известно о пропаже школьника. Часть сил и средств сразу же перенаправили на поиски, и специалисты департамента нашли подростка с помощью дрона.

По плану, из-за бурана в степи потерялись два человека. Искать их должны были с помощью собак, спецтранспорта, летательных аппаратов. Но задача для поисковых групп изменилась. Поступил тревожный сигнал из Экибастуза: поздно ночью из дома в неизвестном направлении ушел подросток и не давал о себе знать. В регионе объявили поисковую операцию. Об этом наша редакция сообщила в новостной ленте.

"Часть сил и средств с учений незамедлительно были отправлены на поиски. Это личный состав, включая кинологов, спецтранспорт, дрон. На помощь призвали вертолет "Казавиаспаса". На месте также работали сотрудники полиции, волонтеры", – сказал заместитель начальника ДЧС Павлодарской области Олег Трещев.

Школьника 2009 года сотрудники ДЧС нашли в этот же день с помощью дрона с тепловизорами.

В причинах легкомысленного поступка подростка разбираются компетентные органы и родители. Спасатели же говорят, что должны быть начеку постоянно. В случае ЧС "мозговым центром" является штаб (на фото ниже. – Прим. ред.).

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

"Весной сезон паводков, летом – пожароопасный период. Теперь наступает время буранов, снежных заносов, ДТП из-за гололеда. Каждую ситуацию отрабатываем как реальную. Ведь недаром говорится: тяжело в учении, легко в бою". Начальник УЧС города Экибастуза Асхат Кусаинов

Асхат Кусаинов: "Люди нас встречают, как маму родную!"

Место дислокации для учений у поселка Щидерты выбрано не случайно. Здесь, в 200 км от Павлодара, самый снегозаносимый участок республиканской трассы "Астана – Павлодар". Как только наступает холодный сезон, движение здесь периодически ограничивают. Несмотря на предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях, водители с пассажирами отправляются в путь.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Конечно, лучший совет водителям – не выезжать в плохую погоду. Но он не всегда работает, поэтому здесь постоянно проводятся спасательные работы. Попавших в беду людей эвакуируют в пункты обогрева, при необходимости оказывают медицинскую помощь. Вот так замерзающих автопутешественников доставляют в пункты обогрева Павлодарской области (видео ниже. – Прим. ред.).

"Сегодня мы это проводим в тренировочном порядке. А когда все происходит в бураны, морозы на отдаленном участке дороги, то люди нас встречают, как маму родную. Мы всегда объясняем, что надо ехать подготовленным. Спички возьмите, на зажигалку не надейтесь. Положите обычные восковые свечи для обогрева, теплые одеяла, питание и воду! Эти предметы зимой должны быть в каждой машине. Автомобиль в буран глохнет, остывает в считаные минуты", – предупреждает водителей Асхат Кусаинов.

Горит синим пламенем

Пожалуй, одна из самых критических ситуаций на дороге – ДТП с пострадавшими. Автомобиль может быть поврежден настолько, что люди не в силах выбраться самостоятельно.

Транспорт может и загореться. В этих случаях счет идет на минуты.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Как действовать, знают сотрудники подразделения ДЧС – Центра медицины катастроф. Особо часто используемый прибор – зажим-резак, которым вскрывают искореженные транспортные средства. На спасение людей из горящего автомобиля есть считаные минуты (на видео ниже. – Прим. ред.).

"В целом учения прошли успешно, мы готовы работать и спасать людей в чрезвычайных ситуациях. Думаю, в этом сегодня все убедились все. Но желаю, чтобы таких ситуаций было как можно меньше", – подвел итоги учений Асхат Кусаинов.

Редакция Zakon.kz неоднократно освещала масштабные учения МЧС РК. Согласно сценарию таких учений, спасатели, полиция и волонтеры работают в сложных метрологических условиях. Сильные снегопады и метель, штормовой ветер, гололед и резкое понижение температуры воздуха. Из строя выходит ряд объектов жизнеобеспечения, нарушены транспортные коммуникации, создается сценарий реальной угрозы жизни и здоровью людей.

Такие учения тренируют республиканские и городские службы к реагированию на неблагоприятные условия зимнего периода. Они проводятся в Казахстане ежегодно с началом зимнего периода.