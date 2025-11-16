#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
522.19
606.42
6.47
События

В девяти городах Казахстана ожидается НМУ: кому стоит быть начеку

смог в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 09:01 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) сегодня, 16 ноября, ожидаются сразу в девяти городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

16 ноября 2025 года в городах Алматы, Астана, Атырау, Актобе, Шымкент, Караганда, Жезказган, Темиртау и Усть-Каменогорск ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также в Алматы и 16 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение на воскресенье.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Самый улыбчивый блогер и бизнесмен России признался в любви Астане
09:50, Сегодня
Самый улыбчивый блогер и бизнесмен России признался в любви Астане
Сразу в девяти городах Казахстана объявлены НМУ: кому стоит быть осторожными
09:10, 15 ноября 2025
Сразу в девяти городах Казахстана объявлены НМУ: кому стоит быть осторожными
Жителей Алматы, Астаны и еще трех городов предупредили об НМУ: чего им стоит избежать 12 сентября
11:07, 12 сентября 2025
Жителей Алматы, Астаны и еще трех городов предупредили об НМУ: чего им стоит избежать 12 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: